Gaúcha Gabriela Markus é a Miss Brasil 2012

Gabriela Markus, de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul, é a nova Miss Brasil. Ela foi eleita na noite deste sábado, 29, em concurso realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Com medidas que incluem 1,80 m de altura e 63 cm de cintura, Gabriela desbancou a Miss Minas Gerais, Thiessa Sickert, de 19 anos (segunda colocada), e Kelly Fonseca, 23, Miss Rio Grande do Norte (terceira colocada).

A gaúcha irá para Las Vegas, nos Estados Unidos, disputar o Miss Universo 2012, em 19 de dezembro.

