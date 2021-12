Garotinha chora ao descobrir que Adam Levine é casado

Em um vídeo que se tornou viral neste fim de semana nas redes, uma garotinha chora ao descobrir que Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, recentemente se casou. "Por que ele fez isso, mamãe?", pergunta a garotinha, chamada Mila, no vídeo.

Enquanto isso, a produtora Time For Fun informou que os shows do Maroon 5 em Porto Alegre (9/3/16), Belo Horizonte (11/3/16), São Paulo (17 e 19/3/16) e Rio de Janeiro (20/3/16) já estão com os ingressos esgotados.

Novos ingressos estão disponíveis para o show de Salvador, dia 13 de março de 2016, no Parque de Exposições, pelo site www.ticketsforfun.com.br.

