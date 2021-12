Garota de Ipanema compartilha imagem de quando tinha 15 anos

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, postou uma imagem curiosa em seu Instagram nesta sexta-feira, 22. Na legenda, a ex-modelo, hoje com 68 anos, comentou que aquela foto teria sido feita quando ela tinha 15 anos.

Ela escreveu: "Muita gente diz que nunca cortei o cabelo. Olha eu aí, aos 15 anos!".

No começo do ano, a musa da bossa-nova postou em seu Facebook um clique ao lado da atriz americana Jane Fonda. Ela aparece, na imagem, entregando seu livro, lançado em novembro do ano passado, para a atriz. "Eu presenteando meu livro a Jane Fonda!", comentou.

O livro Eterna Garota de Ipanema retrata o Brasil nos anos 60, auge da Bossa Nova. Na época do lançamento, Helô declarou, sobre o levantamento que fez para o livro: "Foi uma tarefa difícil, porque é preciso voltar a fita do cérebro cinquenta anos e muita coisa é deletada sem que a gente queira, mas para mim poder registrar cada momento da minha vida é muito importante, porque é importante deixar para os filhos, os netos, os amigos a minha história".

Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, é a segunda música mais tocada no mundo, perdendo apenas para Yesterday, dos Beatles. A musa lançou o livro na época em que a canção comemorava 50 anos.

"Ser a musa inspiradora é algo lisonjeiro. Eu não tinha essas qualidades todas e custou muito a cair a ficha para saber se eu tinha mesmo o que a música dizia. Mas tudo vindo de Tom e Vinicius é preciso dizer amém. Estou representando a mulher carioca, a mulher brasileira no mundo", declarou.

Este ano foi comemorado o centenário de Vinicius de Moraes, um dos nomes mais importantes do movimento Bossa Nova no Brasil dos anos 60.

