Ganhe ingressos vips para o Coliseu do Forró

Quem quiser concorrer a ingressos para curtir a programação do Coliseu do Forró neste fim de semana, basta fazer parte da promoção do Chame Gente. Serão sorteados três pares para a sexta-feira, dia 12, e outros dois pares para o sábadp, dia 13 de abril.

As atrações Massapê, Nando Nogueira e convidados, fazem a animação no primeiro dia. Já no sábado, a festa fica por conta de Menina Forrozeira e ù tal do xote. A casa abre às 22 horas, com roska e tequila dobradas até a meia noite.

Para concorrer, basta curtir a página do Chame Gente no Facebook, em seguida clicar na aba "Acesse Promoções". Na aba, o participante deve localizar o concurso e clicar em "Quero participar". Assim já estará participando! O nome dos ganhadores será divulgado no Portal A TARDE na segunda, dia 22, a partir das 10h. O regulamento da promoção está disponível na página da promoção, na fanpage do Chame Gente no Facebook.

