Gandhy vai batizar ator

Figura carimbada no bloco Filhos de Gandhy, o ator Alexandre Barilari finalmente será batizado pela entidade, tornando-se um legítimo filho da agremiação. A honraria, no ano passado, foi dada ao cantor Saulo, durante passagem do tapete branco pelo Campo Grande. Mais uma vez, a cerimônia ocorrerá por lá. Barilari já desfila no bloco há 13 anos e, pelo que pode ser visto na imagem, não dispensa os (milhares) de colares.

