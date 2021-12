Gandhy e os desvios no bloco

Mais um problema atinge os Filhos de Gandhy, depois da acusação de desvio de verba do bloco. Agora, trata-se do desvio de fantasias, que está sendo investigado pela

agremiação. Até o momento, mais de 150 pessoas que sairiam no afoxé pediram o dinheiro de volta, já que, quando foram buscar as fantasias, descobriram que elas sumiram. Mas o número pode aumentar, uma vez que o presidente da entidade, Xico Lima, não sabe quantas fantasias foram desviadas. Nesta quarta-feira, 18, uma reunião irá avaliar a situação.

