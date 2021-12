Galisteu e Gugu dão beijo de língua em programa

A apresentadora Adriana Galisteu participou de gravação do programa de Gugu Liberato, na Record, nesta sexta-feira, 19, e surpreendeu o público ao dar um beijo de língua no apresentador, levando a platéia ao delírio.

A loira marcou presença para reforçar o time feminino do quadro Desafio Musical. O time feminino do quadro era formado ainda pela atriz Pérola Faria e a pela humorista Cinderela. Já o time masculino contou com o ator Arthur Aguiar, Tato, do Falamansa, e o cantor e Vavá. A emissora não informou quando o quadro com Galisteu deve ir ao ar.

adblock ativo