Galã de "Revenge" vem ao Brasil lançar campanha de moda

O ator inglês Josh Bowman, o Daniel Grayson da série "Revenge", vai substitui o ator Zac Efron no papel de garoto-propaganda da marca brasileira John John. Além de estampar todas as divulgações da marca, o novo galã ainda virá ao Brasil no próximo semestre para o lançamento da campanha.

As fotos do ensaio da Coleção Verão 2014 serão feitas nesta terça-feira, 11, em Nova York pelo fotógrafo Jacques Dequeker. O styling será de Felipe Veloso.

Além de Efron, a John John também já trouxe ao país Lindsay Lohan e Ian Somerhalder.

