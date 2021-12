Gaby Amarantos incorpora entidade, diz jornal

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, Gaby Amarantos recebeu uma entidade pouco antes de entrar no ar, ainda no camarim, no programa "Encontro com Fátima Bernardes", no último dia 28. De acordo com Léo, as produtoras da atração global ficaram assustadas e não sabiam como agir. Após a tensão do momento, a cantora participou normalmente da atração.

