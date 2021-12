Furdunço na Barra terá 20 atrações

O pré-Carnaval da Barra, em 8 de fevereiro, terá 20 atrações para todos os gostos. A Chame Gente traz em primeira mão as bandas e cantores que animarão os foliões durante o desfile do projeto Furdunço. A festa começará a partir das 14 horas, saindo do Clube Espanhol até o Farol da Barra, segundo o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington. Ele ainda disse que, no Carnaval, o Furdunço - a 'menina dos olhos' do prefeito ACM Neto - será ampliado para 27 atrações. No ano passado, foram 19. O desfile, desta vez, será no circuito Osmar (Centro). Nesta quarta-feira, 21, o governo municipal divulga a programação completa da festa de Momo.

