Furdunço é aposta para ser diferencial

Uma das inovações deste Carnaval, o Furdunço irá pipocar pelas ruas do Centro e da Barra-Ondina querendo chamar a atenção. Para isso, nada de trios elétricos hipersofisticados. A ideia é escanteá-los para privilegiar as manifestações que ficam invisíveis.



Neste sentido, o que irá valer, mesmo, são artistas em plataformas criativas, como a do Microtrio, do Coreto Elétrico, da Saborosa e da Caetanave. As duas últimas, resgatadas para alegria dos foliões, pelo menos para os que têm mais de 40 anos.



Os desfiles ocorrerão no sábado, a partir das 13h, do Campo Grande até a Praça Castro Alves, e na segunda, às 21h, da Barra para Ondina.



A grade de atrações contempla de grupos de pequeno e médio portes - como o Paroano Sai Milhó - a cantores renomados, como Luiz Caldas, Baby do Brasil e os integrantes do Stomp - grupo internacional convidado pelo projeto social Quabales.



O projeto - que é a menina dos olhos do secretário do Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador, Guilherme Bellintani, busca direcionar o foco para os artistas sem grande expressão na festa.



Como consequência, afirma Bellintani, valoriza o folião pipoca, que ganha mais possibilidade de diversão. "É um projeto que o artista conseguirá participar ativamente da festa, fazendo com que o Carnaval seja oxigenado", pontua o secretário.



Zé Raymundo, um dos diretores da Paroano, diz que o Furdunço é uma renovação no Carnaval. "Não podemos estar no meio dos trios, concorrendo com eles, porque somos uma banda de voz e percussão que não usa microfones. É só a voz", afirma.



Apesar da grade divulgada, Bellintani informa que os artistas ainda podem mandar projetos para avaliação. "Temos interesse em incluir mais manifestações no desfile", diz ele, acrescentando que o projeto pode variar de R$ 15 mil a R$ 25 mil.



Para o Furdunço, a prefeitura já reservou R$ 500 mil.

