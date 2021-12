"Furacão da CPI" volta a advogar e revela que está namorando

A advogada Denise Rocha, de 31 anos, mais conhecida como "Furacão da CPI", afirmou em entrevista ao site UOL, que voltou a advogar e que está amando. Ela revelou que assumiu um relacionamento há mais de um mês com o apresentador de TV Fred Linhares, de 35 anos, que comanda um programa policial no Distrito Federal.

Denise ganhou fama e o codinome de "Furacão da CPI" após aparecer em um vídeo de sexo e ser exonerada do cargo de assessora parlamentar no Senado, em 2012. No ano seguinte a advogada participou do reality show "A Fazenda", da Rede Record, mas garantiu que a fama não ajudou a ganhar clientes.

"Depois que que participei da 'A Fazenda', fiz muitos eventos, aproveitei as oportunidades. Voltei a trabalhar como advogada no escritório de um amigo e abri meu restaurante de comidas naturais, um sonho que sempre tive. Já faz um ano e contratei pessoas experientes, funcionários que já tinham trabalhado no ramo. Está indo tudo bem", comemorou Denise durante entrevista.

