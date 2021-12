"Furacão da CPI" tem novo vídeo de sexo divulgado na web

Ex-assessora do Senado, Denise Leitão Rocha foi filmada novamente fazendo sexo na beira de uma piscina de hotel, segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". Nas imagens, o "Furacão da CPI", como ficou conhecida Denise, aparece com um homem em posses comprometedoras.

A filmagem teria sido gravada no último dia 5 de maio, em Brasília. Denise ficou conhecida nacionalmente, na época que ainda era assessora do Senado, após ter outro vídeo que a mostrava tendo uma relação sexual com o namorado. O vídeo, na ocasião, acabou ganhando na internet.

Por conta da repercussão, ela foi convidada para posar nua em uma revista masculina.

Atualmente, Denise é tida como figura certa no programa A Fazenda, da Record.

adblock ativo