Denise Rocha, a furacão da CPI, é a musa de MC Sapão no clipe da música Menina Treinada. No vídeo, a loira aparece de fio dental encantando o funkeiro com o corpo malhado. Quem também participa do clipe é o jogador Robinho. Assista abaixo:

Da redação Furacão da CPI seduz MC Sapão com biquíni fio dental; veja

