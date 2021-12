Furacão da CPI quer projetar irmão boa pinta

A ex-assessora parlamentar Denise Rocha, o Furacão da CPI, não perde tempo. No lançamento da Playboy, que tem a bela loira como estrela, a advogada já fez a propaganda do irmão, o personal trainer Adriano Rocha. "Ele é um símbolo sexual. Se surgir convite para um ensaio nu, darei todo apoio, assim como ele fez comigo. ", disse Denise, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Já bancando a empresária do irmão, Denise disse que daria sugestões para um possível ensaio nu em uma revista gay. "Ele é gay assumido e não tem problema nenhum em relação a isso. As minhas amigas ficam doidinhas e perguntam o porquê dele ser gay. Ele é um gostoso mesmo", elogiou. Adriano, que também é modelo, foi eleito Mr. Gay Brasília em 2007 e aprovou o ensaio do furacão da CPI para a revista masculina. "A capa ficou demais! Estava ansioso para ver o recheio", contou.

