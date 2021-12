Furacão da CPI lança ensaio nu e fala que chorou na sessão

Com uma festa em Brasília, a playboy de Denise Rocha foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (12). Conhecida como o Furacão da CPI, depois de ter aparecido em um vídeo íntimo com o ex-namorado, a ex-assessora parlamentar contou, durante o lançamento da revista, que o ensaio é bem mais elegante do que o vídeo de sexo explícito.

"Além disso, vão me ver de uma forma mais atualizada, porque aquela gravação foi feita há seis anos", contou o Furacão, revelando que foi às lagrimas na sessão de fotos feita por JR Duran.

adblock ativo