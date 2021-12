Furacão da CPI aparece com roupão da Playboy

Após recusar a primeira oferta e parar as negociações, a advogada Denise Rocha fechou com a Playboy para estrelar a edição de setembro e já divulgou a primeira imagem na qual está com o roupão da revista, após uma sessão de fotos.

Ela foi fotografada por J.R. Duran e o ensaio foi realizado em uma construção antiga de São Paulo. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, aparelhos de ginástica com argolas, cavalo e barras paralelas fizeram parte do cenário do ensaio sensual.

Denise Rocha era assessora jurídica do senador Ciro Nogueira (PP) e ficou conhecida como Furacão da CPI após um vídeo em que mantém relações sexuais com o namorado vazou na internet.

A Playboy com Denise Rocha chega às bancas no dia 4 de setembro.

Confira nossa galeria que mostra alguns dos belos atributos da moça

<GALERIA ID=17674/>

