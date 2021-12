Funkeira posa nua para revista masculina; veja prévia

Tati Zaqui é a capa da Playboy de julho. A funkeira fez sucesso na internet com o clipe sensual de "Parara-ti-bum", música que inspirou outras celebridades, como Bruna Marquezine, a dançar em outros vídeos. "Foi um trabalho incrível. Não vou me arrepender, muito pelo contrário: estou muito feliz em ver que realmente sou 'sem limites'", afirmou à revista.

Tati ficou animada com o primeiro ensaio nu e acredita que vai atrar um novo público. "Com base no público dos meus shows e das minhas redes sociais, acho que a maioria das revistas vão ser compradas por mulheres!", apostou a gata, que é fã de Justin Bieber. ""Se eu soubesse que Justin Bieber recebeu minha "Playboy", eu iria torcer muito para que ele achasse interessante. Acho que ia 'zerar' minha vida!", concluiu.

