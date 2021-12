A cantora Mc Bella causou polêmica entre os internautas ao lançar o clipe de sua nova música, intitulada "Metralhadora", no Youtube, na terça-feira, 26. Além de ter o mesmo nome, a canção tem a melodia e o refrão muito parecidos com o sucesso da banda Vingadora, que pode ser a música do Carnaval 2016.

Como se não bastasse, a música, que fala de um homem que fica com muitas mulheres em uma festa, ainda faz referência ao hit "Baile de Favela", do funkeiro MC João.

Nos comentários feitos no vídeo, publicado no canal da produtora Detona Funk, os internautas acusam Bella de plágio e criticam o uso de um fuzil pela funkeira.

"Esses funkeiros, plagiando música da Bahia, da banda vingadora. Se não tem talento só copia, não é mesmo? Prove o contrário", escreveu um. "Trá trá trá trá trá as que copiam vão no trá", brincou outra. "Desculpa, mas eu acho que ta rolando um plágio de leve aqui", apontou um terceiro. "Se a música fala de metralhadora, porque ela está com um fuzil?", pergunta um quarto.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria da banda Vingadora informou que eles ainda não haviam tido acesso ao clipe em decorência da correria para cumprir a agenda, mas que, em breve, providências serão tomadas.

Já a produção da MC Bella contou que, por conta da repercussão do fato, a equipe está preparando uma nota em defesa às acusações e logo a divulgará.

Alan Oliveira Funkeira é acusada de plagiar música da banda Vingadora

