Fundo de Quintal no Ilê

A banda Fundo de Quintal será a principal atração musical da festa para a escolha da Deusa do Ébano do bloco Ilê Aiyê, que comemora quatro décadas este ano. O evento, um dos mais tradicionais da cidade, ocorrerá no dia 8 de fevereiro, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Além dos sambistas, outras atrações locais ainda estão em negociação para participar da festa.

