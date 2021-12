Funcionária da Fifa é demitida após foto com Claudia Leitte

A controladora de acesso da Arena Corinthians, Ana Paula Moreira, foi demitida pela Fifa após tirar uma foto com Claudia Leitte. Fã assumida da cantora, ela teve sua credencial suspensa por ordem da entidade, além da demissão por parte da empresa que a contratou para trabalhar durante todos os eventos da Copa do Mundo no estádio.

Em entrevista à coluna do jornalista Leo Dias, Ana Paula contou: "Sou fã da Claudia e ela foi muito querida e carinhosa. A supervisora da área vip foi quem ofereceu uma foto. Me surpreendi porque nunca foi dito que era proibido tirar foto com artista. Não fiz a fã histérica, mas óbvio que não neguei. Quando procurei a empresa, só me disseram que a Fifa tinha suspendido minha credencial depois que descobriu a foto e que eu estava demitida".

Em resposta, a empresa enviou a seguinte nota: "Ela assinou um contrato e recebeu orientação de que não poderia expor a credencial de trabalho. E, é sabido por todos, que em nenhum trabalho deve-se abandonar o posto para tirar fotos ou incomodar convidados e clientes".

Segundo a publicação, a Fifa ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

