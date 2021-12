"Fui o primeiro a saber", diz ex-marido de Daniela Mercury

O ex-marido de Daniela Mercury, Marco Scabia, disse que foi o primeiro a saber do relacionamento da cantora com a jornalista Malu Verçosa. "Daniela e eu sempre nos falamos tudo. Por isso, entre nós dois jamais haveria surpresas... Por outro lado, acredito que fui o primeiro a saber. E, conhecendo a personalidade determinada de Daniela, vejo isto como um passo normal.Antes de casarmos, Daniela e eu fomos amigos e agora voltamos a ser amigos. Não vejo motivo para me sentir magoado", disse o italiano em entrevista para a Caras.

Scabia negou que tenha sido traído. "Daniela começou o relacionamento quando nós dois já estávamos separados... Não houve traição.Nosso relacionamento acabou pelo desgaste típico de qualquer casal, pelo passar do tempo e porque sempre houve um fator que incomodou um pouco os dois: o lugar onde morar. Ela nunca se adaptou a São Paulo, Daniela é muito baiana. E, fora isso, sempre está com shows, indo daqui para lá...", disse explicando que chegou a cogitar a possibilidade de trasferir seus negócios para a Bahia, mas percebeu que isso não seria possível.

O italiano disse que conhece Malu. "Conhecia socialmente. Ela estava junto com a Fabiana Crato, assessora de Daniela, e, portanto, vez ou outra eu a via, mas não com muita frequência e sem nenhuma intimidade. Se Daniela a ama, eu nem preciso ter opinião a esse respeito...Daniela é sensível e inteligente demais. Se ela escolheu a Malu, é porque ela tem todas as condições para integrar o núcleo familiar, ajudar a criar as nossas filhas, que hoje são o nosso maior interesse, como sempre foi. Eu avalio a Malu pela escolha da Daniela, pois não poderia emitir opinião por mim mesmo, porque, como já disse, nunca tive mais proximidade do que a eventual de alguma festa, lançamento, show..."

Ele também falou que está feliz por Daniela. "Estou muito feliz, porque sei que ela está sendo feliz e é isso o que importa para mim. A mamãe de minhas filhas hoje voltou a ser feliz; o que mais eu poderia querer? Ela sempre foi uma grande mãe, mas não duvido que agora, feliz, vai ser melhor mãe ainda, se é que isso é possível".

