Friboi rompe contrato de R$ 45 mi com Roberto Carlos

A polêmica em torno do comercial da Friboi com o cantor Roberto Carlos fez o grupo JBS desistir de um contrato de R$ 45 milhões com o artista. O rompimento, no entanto, foi parar na justiça.

O compositor resolveu processar a indústria por rescindir o contrato sem pagar a multa prevista em acordo. O cantor entrou com o pedido de pagamento de R$ 7 milhões pela rescisão. O JBS declarou que só aceitava pagar R$ 3,2 milhões.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, um acordo entre as partes a respeito da indenização já foi feito. Ainda segundo a publicação, o processo deve ser extinto ainda esta semana. O valor negociado não foi revelado.

No acordo inicial, Roberto receberia R$ 22,5 milhões, que seria pego no Brasil, e outros US$ 9,3 milhões a ser pagos no exterior. Ele atuaria como garoto-propaganda das carnes Friboi e dos produtos Swift, duas de suas principais marcas do JBS, até 2015.

Roberto Carlos foi apresentado como garoto-propaganda da marca em fevereiro, como uma "jogada de mestre" do JBS.

O Rei, que há quase trinta anos não comia carne, foi convidado pela marca após ter assumido publicamente que voltou a consumir a proteína, aconselhado pelo seu médico ortomolecular.

A campanha publicitária não foi bem aceita pelo público.

