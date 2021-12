Fredy Moura produz novo CD com clássicos da axé music

O cantor Fredy Moura, que desenvolveu o projeto - Axé Retrô resgatando antigos sucessos do ritmo genuinamente baiano - , agora está produzindo um CD com esses clássicos. O novo trabalho deve ter 23 faixas e será gravado ao vivo no The Twist Pub, no Rio Vermelho. As gravações começarão a partir da próxima quinta-feira, 9. Um dos nomes cogitados para ser o convidado especial nesta noite é o cantor Luiz Caldas, considerado o pai da axé music. Tomara que com esse projeto ele, que já foi da banda VoaDois, consiga voltar a ter destaque no cenário musical baiano.

