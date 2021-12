Fredy Moura lança clipe de Um Beijo; assista!

O cantor Fredy Moura lançou nesta sexta-feira, 22, o clipe da música Um Beijo, com direção de Moacir Mancha. Assista abaixo:

Um Beijo foi composta por Thiago Sankey e é a aposta de Fredy Moura para o Carnaval 2014. Preparando-se para a folia, Fredy vai fazer temporada de ensaios no Twist Pub a partir de janeiro.

Confira a letra:

Me joguei nos braços do mar

Maré cheia me batizou

Na hora que o sol clareou

Eu e meu bem se gosta

Eu e meu bem se encaixa

Em nós dois tem amor

Ela brinca no meu quintal

Rouba o perfume do jardim

Estende o sol no varal

Aquece o meu corpo

Amo estar com ela

Sorrindo à toa

Amando a luz da lua

De barco ou de canoa

E a gente balança

No embalo da rede nas ondas do mar

E a gente balança

No abraço apertado, num beijo que faz pirar

E a gente balança

Te quero ao meu lado, bem perto de mim

E a gente balança

Pra prender você de vez

Guardei um mar de desejos

Ser feliz é amanhecer te amando

E acordar com um beijo

