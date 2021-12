Fredy Moura divide palco do Axé Retrô com Xaxéu

Depois de um tempo subido de shows em Salvador, o cantor Xexéu fará uma participação especial no projeto Axé Retrô, comandado por Fredy Moura. A festa, que acontecerá na véspera do feriado de 7 de Setembro, será no The Twist Pub, no Rio Vermelho, a partir das 21h. Os cantores relembrarão músicas que marcaram a axé music das décadas de 1980 e 1990.

