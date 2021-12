Fredy Moura comemora aniversário com Gilmelândia

O cantor Fredy Moura comemorará mais uma primavera nesta quinta-feira (23). E o momento não poderia ser melhor. Será durante a festa Axé Retrô, evento que é anfitrião. Para acompanhá-lo neste dia, o artista convidou a cantora Gilmelândia. O festejo será no The Twist Pub, no Rio Vermelho, a partir das 21h.

