O jogador Fred, atacante do Fluminense, provou que realmente é galanteador, até mesmo no trânsito. E isso ficou comprovado após a divulgação de um vídeo que mostra o atleta pedindo um beijo a uma bela motociclista que passava ao lado do seu carro.

E a situação não parou por aí. Além de beijar, o jogador também fez questão de filmar o momento "garanhão". Um amigo dele, que estava no veículo, fez o papel de cinegrafista enquanto Fred dizia à mulher: "Vai, um beijo na boca".

A motociclista, que demorou a acreditar na paqueira, acabou dando o beijo, como pode ser visto no vídeo. Logo em seguida, Fred soube que a mulher era comprometida e pediu para que o amigo apagasse a filmagem, o que não ocorreu.

Da Redação Fred para motociclista no trânsito e pede beijo

