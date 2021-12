Fred faz participação especial em novela da Globo

Parece que ter participação especial de jogador de futebol em novelas da Globo virou moda. Depois de Alexandre Pato ser atacado por Valdirene (Tatá Werneck) em Amor à Vida, é a vez do centroavante Fred aparecer na novela das seis da emissora, Flor do Caribe.

Em seus dias como ator, Fred será par romântico de Cristal, personagem da atriz argentina Moro Anghlieri, e pode dar beijo técnico.

Depois que a cantora assumiu seu namoro com um jogador de futebol, todos na Vila dos Ventos ficaram curiosos para saber o nome do rapaz.

Fred aparece na reta final da trama, nas cenas que prometem ir ao ar no dia 3 de setembro. Cristal chegará na cidade acompanhada do badalado jogador do Fluminense para o aniversário de Marizé (Lívian Aragão).

O casal provoca tumulto no Flor do Caribe, mas Amaralina (Sthefany Brito) logo trata de organizar a chegada dos dois.

"Alô, fãs! Alô, alô! Vamos deixar o casal chegar em paz? A Cristal e o Fred vão tirar muitas fotos com todos vocês, ok? Com licença. Vem Cristal, vem Fred!", diz Amaralina.

"Este aqui é o Fred, mi amor", apresenta Cristal.

adblock ativo