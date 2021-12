Frans Krajcberg vai ganhar homenagem do Ministério Público

O trabalho de preservação da natureza desenvolvido pelo artista plástico Frans Krajcberg, em Nova Viçosa, no extremo-sul da Bahia, foi reconhecido pelo Ministério Público da Bahia. No próximo dia 13, a instituição lhe concederá o Prêmio J.J. Calmon de Passos. A entrega do troféu será às 15h30, no Gabinete do procurador-geral Wellington César Lima e Silva, no CAB. Enquanto o MP reconhece o trabalho do artista, o governo do Estado não deu, até agora, um único passo para construir o Museu do Artista que lhe prometeu.

Verão

A ideia da Prefeitura de Salvador de ordenar o comércio informal nas praias da cidade não tem sido percebida pelos banhistas. O que se vê nas faixas de areia - do Porto da Barra à Praia do Flamengo - é a mesma improvisação de antes. De velhas e feias cadeiras e mesas de plástico aos sujos isopores de sempre. Tudo que diziam, seria proibido. Onde estão os kits que seriam distribuídos aos ambulantes?

Carnaval

O registro oficial dos 130 anos de Carnaval inspiraram o jornalista Nelson Cadena a escrever História do Carnaval da Bahia, que será lança no próximo dia 13, às 18h30, no Red River Café, no Rio Vermelho. A obra, em edição de luxo, conta com fotos inéditas e textos espalhados nas suas 280 páginas. Belo trabalho de pesquisa!

Resgate histórico 1

Frequentado por figuras ilustres, como Glauber Rocha, Jorge Amado e Vinicius de Moraes, o gabinete do jurista e intelectual baiano Walter da Silveira (1915-1970) teve seu acervo recuperado e organizado por iniciativa de seu neto, o psicólogo Paulo Ivan da Silveira.

Resgate histórico 2

Fechado há 40 anos, o espaço, que fica num anexo da casa onde Silveira viveu, na Graça, guarda publicações, fotogramas, fotografias e outras raridades da história do cinema baiano reunidas por um de seus maiores mentores. A segunda etapa vai torná-lo acessível ao público.

Conexão internacional

O artista visual Ricardo Franco está com duas exposições agendadas para este começo de ano. Uma na Bahia e outra em Berlim, na Alemanha. A primeira, que acontece de 9 de fevereiro a 9 de março, no Palacete das Artes, vai se chamar Arte Captada. Nela, o artista vai apresentar 12 trabalhos com registros de paisagens de diversos lugares através de técnicas impressionistas, onde a luz é elemento fundamental. Já a que levará para a Europa vai se chamar Brasil Arte em Movimento II e acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 28 de março, na Embaixada do Brasil. Esta não é a primeira vez que Franco expõe lá fora. Ele já passou por Portugal, Paris e Finlândia.

Menino de ouro

O publicitário Lucas de Ouro, da agência Tuppy, levou o Ouro, na categoria propaganda, no Prêmio Colunistas Norte/Nordeste 2013. O baiano, que assinou a campanha de IS20, o novo DVD de Ivete Sangalo, recebeu o prêmio com sua equipe. Por sinal, a mais jovem da premiação.

Point de artistas

A cozinha de Beto Pimentel continua seduzindo celebridades. Raro é o famoso em visita a cidade que não passa no Paraíso Tropical. Esta semana, Beto recebeu Luís Miranda, Marcos Lessa, Astrid Fontenelle e o filho Gabriel. Mais Victor Fasano, Preta Gil e Adriana Calcanhoto.

Cauâ Reymond: da telinha para o outdoor

Ainda colhendo os elogios pelo Leandro Dantas que criou para a minissérie Amores Roubados, o ator posou para uma campanha de calçados que esta semana estará nas ruas de todo o País.

