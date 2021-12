Frangas querem levar pintadinha para a avenida

Está rolando o maior bafo no poleiro. A confusão, que envolve dois blocos de Salvador, é causada por uma figura infantil. A Galinha Pintadinha, que faz a alegria da criançada, está sendo disputada a cacarejo por travestidos. E olha que as meninas de "Meu Amor Volto Já" mandaram avisar que não irão abrir mão das penas azuis no desfile do sábado, na Barra.

Já as moçoilas de "As Coisinha" creem que terem homenageado a presidenta Dilma em 2011 é bala na agulha para garantir "as pintas" só para elas na sexta, também na Barra. Mas o bom mesmo é que as frangas se encontrem para resolver a confusão no clima paz e amor. Afinal, há penas (e pintas) para todas. Ai, que loucura!

adblock ativo