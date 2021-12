Francisco Cuoco passa mal durante espetáculo

O ator Francisco Cuoco passou por um susto na noite do último sábado, 6. Cuoco estava atuando na peça "Uma Vida no Teatro", no Teatro Vivo, na capital paulista, quando se sentiu mal e foi levado de ambulância para um hospital próximo, não divulgado.



A suspeita inicial era de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas foi descartado, segundo informou a esposa do ator Thais Rodrigues ao site Ego. "Não foi nada de sério. Apenas uma queda de pressão, por causa do calor. Ele já foi liberado do hospital e está descansando", disse o ator, afirmando nesta segunda-feira, 8, que já voltou a praticar esporte. "Estou bem e já na academia", contou ao site Ego.

