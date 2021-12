Fotos íntimas de Demi Lovato vazam na internet

Fotos de Demi Lovato em momentos íntimos vazaram na internet. As imagens supostamente seriam do celular da cantora e a mostram em poses sensuais, trocando carícias com o ator Wilmer Valderrama e nua.

As imagens foram divulgadas no site "Egotastic". Demi não se pronunciou, mas no dia da divulgação postou em seu Twiter: "Sou forte. Sou uma lutadora. Por isso, não me subestimem".

Demi e Wilmer namoraram em 2010 e vivem relacionamento io-iô (com términos e reconciliações) desde então.

