Fotos coloridas raras dos Beatles são colocadas à venda

Fotos coloridas inéditas da primeira turnê dos Beatles nos Estados Unidos serão vendidas em leilão no Reino Unido. As fotos foram tiradas durante visita da banda britânica aos EUA em 1964, quanto o filme colorido era muito caro e quase todas as fotos do grupo eram feitas em preto e branco.

A coleção de 65 slides contém muitas cenas de palco, incluindo George Harrison com sua legendária guitarra vermelha Rickenbacker e retratos feitos na conferência com a imprensa no hotel Sahara em Las Vegas, e no Centro de Convenções de Las Vegas.

As imagens foram feitas por Robert Beck, que morreu em 2002 e deixou o material em um arquivo de fotografias e slides em sua casa em Hollywood.

A empresa de leilões Omega informou que as imagens serão vendidas no dia 22 de março, exatamente 50 anos após os Beatles terem lançado seu primeiro álbum. As informações são da Associated Press.

adblock ativo