Fotos antigas mostram Angelina Jolie sob efeito de drogas

Apesar de hoje ser uma das maiores estrelas de Hollywood, embaixadora das Organizações das Nações Unidas (ONU) e mãe de seis filhos, Angelina Jolie tem um passado um tanto quanto turbulento. A atriz nunca negou ter usado drogas, mas não esperava, que depois de tanto tempo, iria ver imagens de tais momentos divulgadas.

A responsável por esta divulgação foi a revista americana "National Enquirer", que extraiu fotos um vídeo feito por Franklin Mayer, quem fornecia as drogas para Jolie na década de 1990. Em entrevista à publicação, ele disse: "Angelina foi minha cliente durante muitos anos. Eu vendia heroína e cocaína para ela. Nessa época, ela parecia acabada e seus braços tinhas muitas marcas de agulha".

Garantindo que o vídeo foi feito com a autorização da esposa de Brad Pitt, ele completou: "Um dia ela me chamou em sua casa (em Nova York). Eu havia acabado de comprar uma câmera e decidi levá-la. Quando cheguei lhe dei as drogas e ela me deu o dinheiro".

