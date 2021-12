Fotógrafo é apontado como novo affair de Bruna Marquezine

O fotógrafo Beto Gatti é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine, que chegou dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 1º, após um mês de trabalho e diversão.

O rapaz pode ser visto em varias fotos postadas pela atriz no Instagram, principalmente, nos momentos de curtição dela e da amiga Stephannie Oliveira. Além disso, Gatti ainda fez um ensaio fotográfico de Bruna e também não deixou de registrar os momentos ao lado Bruna e amigos em seu perfil da rede social.

Suspeitas a parte, Gatti já declarou ao site Ego que acha Bruna "uma mulher linda e madura".

Sobre os rumores de um possível envolvimento com a atriz, no entanto, ele desconversou e considera normal as especulações: "É normal o fato de ligarem nossos nomes, afinal, somos amigos e trabalhamos juntos".

Gatti ainda justificou as fotos da atriz em seu Instagram: "Eu a fotografei aqui em Los Angeles para o meu portfólio e para atualizar o material das fotos de divulgação dela. Já havíamos fotografado uma campanha juntos, há menos de um ano, e nos tornamos amigos. É sempre muito divertido trabalhar com ela, pois sabe bem o que fazer e isso rende ótimas fotos".

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Gatti, que também mora no Rio de Janeiro, chega ao Brasil ainda esta semana e só não embarcou com Bruna para despistar os paparazzi.



Confira fotos de Bruna e Beto Gatti juntos nos EUA:

