Foto do beijo de Kim Kardashian é a mais curtida de 2014

O romântico beijo de Kim Kardashian e Kanye West durante seu casamento foi, até agora, a imagem mais "curtida" no Instagram em 2014, informou a rede social nesta quarta-feira, 3.

Publicada em maio quando se casaram na Itália, a fotografia do rapper e da celebridade, que usava um delicado e clássico vestido Givenchy, obteve 2,4 milhões de "corações vermelhos" (símbolo para as curtidas no Instagram), de acordo com a lista da rede social.

O número supera o 1,49 milhão de "curtiu" que Kardashian recebeu depois de publicar duas fotos de seus glúteos descobertos, que foram capa da revista Paper no mês passado e fizeram sucesso na internet.

Em segundo lugar da lista de fotos mais curtidas no Instagram está uma "selfie" em preto e branco do cantor Justin Bieber com a estrela pop e sua ex-namorada Selena Gomez, que ganhou 1,9 milhão de "curtiu".

Outra estrela pop Ariana Grande ficou em terceiro, com 1,84 milhão, por uma foto em que aparece dando um beijo na bochecha esquerda da cantora Miley Cyrus.

Bieber, Kardashian, Grande e Gomez estão entre as cinco contas com mais seguidores nesta rede social.

A Disneylândia no sul da Califórnia, o estádio dos Dodger em Los Angeles e a Times Square em Nova York são as localizações mais marcadas no Instagram, seguidos pelo centro comercial Siam Paragon em Bangcoc e pelo Gorky Park em Moscou.

O Museu do Louvre em Paris é a sexta localização mais marcada e o museu com mais referências no mundo.

O Instagram foi adquirido pelo Facebook há dois anos e tem 200 milhões de usuários ativos por mês, que publicam em média 60 milhões de fotos diárias e registram cerca de 1.600 milhões de "curtiu".

