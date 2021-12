Foto de Willow Smith com ator mais velho gera polêmica

Willow Smith, de 13 anos, filha do ator americano Will Smith, causou polêmica nas redes sociais. Isso porque, em fotos, ela aparece deitada no colo do ator Moises Arias, de 20.

Moises, que interpretava o personagem Rico, no seriado Hannah Montana, da Disney, apagou a foto após ter sido chamado de pedófilo e pervertido.

Segundo com o site TMZ, dos Estados Unidos, as fotos foram publicadas no blog do ator. Ainda de acordo com site, Will e Jada, pais da menina, consideraram a imagem como uma "diversão inocente", uma "expressão de arte".

