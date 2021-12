Foto de Kim Kardashian cai em prova nos EUA

Não é só Valesca Popozuda que inspira provas. A socialite Kim Kardashian também foi tema de prova. A polêmica foto em que ela aparece com uma taça de champanhe no bumbum, usada na revista Paper, serviu como ilustração de uma prova de matemática do SCholastic Aptitude Test, uma espécie de vestibular americano.

De acordo com o NY Daily News, o fundador da empresa, Jared Friedland, aprovou a ideia. "A retaguarda de Kim Kardashian é quase uma cirunferência perfeita. Assim que vimos isso, pensamos na ideia de ensinar três tipos de questão de Geometria", explicou Jared Friedland, fundador da empresa, em entrevista ao NY Daily News.

