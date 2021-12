Foto de Cauã Reymond com suposto affair vaza na Internet

A primeira foto de Cauã Reymond com sua suposta nova namorada, a ex-modelo Camila Espinosa, está circulando na Internet. De acordo com o colunista Leo Dias, o registro foi feito no começo de abril, na festa de estreia da série "O Caçador", da Globo, da qual o ator é protagonista.

Na imagem, Cauã aparece sorridente entre Camila e mais duas amigas. Giovanna Motta, sócia da ex-modelo no site de moda e-closet, foi quem postou esta e outras fotos no Instagram. Em uma delas, apenas com o global, comentou: "Gente, eu sou a sócia que adora novela e que tira foto com global! O Cauã é um fofo! Conversamos um monte com ele".

Ainda segundo o colunista, desde que o suposto romance foi noticiado, Camila se afastou das redes sociais. Mesmo tendo seu nome ligado a Isis Valverde e Camila Espinosa, Cauã não assumiu nenhum relacionamento sério desde que se separou de Grazi Massafera, com quem teve Sofia, de dois anos.

