Foto de Anitta nua é verídica, afirma assessora da cantora

Uma das fotos que Anitta aparece nua é verdadeira. A confirmação foi dada pela assessora de comunicação da cantora, em entrevista ao site Ego, nesta sexta-feira, 1º.

"Essa foto em que ela aparece segurando os seios é do making of de um ensaio de divulgação que ela fez no ano passado e nunca foi divulgada. A imagem é verídica. Mas o ensaio não foi nu. Ela fez essa pose provavelmente enquanto trocava de roupa de brincadeira", afirmou a assessoria de imprensa de Anitta, descartando que as outras imagens.

A divulgação de uma imagem verdadeira e de outras, tidas como falsas, ocorreu nesta quarta-feira, 30.

A polêmica sobre a veracidade das imagens, no entanto, aumentou após Anitta ter pedido o celular, em agosto deste ano. Os fãs passaram a acreditar que as fotos poderiam ter sido tiradas do aparelho da artista.

