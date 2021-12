Forrozeiros vão transformar folia em arraial

O circuito Campo Grande será transformado em um verdadeiro arraial, na segunda de Carnaval, a partir do meio-dia, com a passagem de um trio só de forró. A iniciativa, patrocinada pela Bahiatursa, será comandada por nomes consagrados do arrasta-pé, como Zelito Miranda, Gereba, Cicinho de Assis, Del Feliz, Val Macambira, Carlos Pitta e Jó Miranda.

A ideia é promover, antecipadamente, o São João da Bahia. Tanto que, além dos forrozeiros, haverá apresentação de quadrilhas típicas compostas por grupos de Salvador e do interior do Estado, dando à folia de Momo um clima junino. Para o forrozeiro Zelito MIranda, o arraial na avenida será a chance de mostrar o ritmo para os turistas.

"O trio do forró representa a diversidade de ritmos do Carnaval de Salvador e, também, a oportunidade de mostrar um pouco do São João da Bahia para os turistas que estiverem curtindo a festa", afirmou ele.

Então, quem gosta do gênero, já pode se preparar para levantar poeira sem tirar o pé do chão.

