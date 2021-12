Forrós do Bosque e Sfrega iniciam vendas de ingressos

O Forró do Bosque e do Sfrega, duas festas mais conhecidas do São João da Bahia, já iniciaram as vendas do primeiro lote de convites para a edição que acontece em junho. Os ingressos para os forrós variam de R$ 115 a R$ 1.258,00 e podem ser adquiridos na Line Bilheteria, que fica localizada no 3º piso do Shopping Iguatemi, em Salvador.

Dentre as atrações confirmadas para o Sfrega, que acontece nos dias 22,23 e 24 de junho, no município de Senhor do Bonfim, estão Aviões do Forró, Seu Maxixe, Chiclete com Banana, Oito7Nove4 e Gusttavo Lima. E para o Bosque, realizado nos dias 22 e 23, em Cruz das Almas, está confirmada as participações do Harmonia do Samba e de Saulo.

De acordo com a assessoria, outras atrações dos eventos serão definidas nos próximos dias.

adblock ativo