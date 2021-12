Ford se recupera "notavelmente" após acidente de avião

O ator americano Harrison Ford, de 72 anos, já está em sua residência, em Los Angeles, e se recupera "notavelmente" dos ferimentos sofridos após o acidente de avião no dia 5 de março, segundo explicou nesta quarta-feira o amigo e produtor Frank Marshall à revista "Variety".

Ford realizou um pouso de emergência em um campo de golfe perto do aeroporto de Santa Monica poucos minutos após decolar devido a uma perda de potência do motor da aeronave.

Como consequência do impacto, o astro de "Star Wars" e "Indiana Jones" teve que ser internado e operado devido a fraturas no tornozelo e no quadril, segundo revelou a imprensa local.

"Falei com ele (na segunda-feira) e está indo realmente bem. Está bastante machucado, mas se recupera notavelmente, disse que quer jogar tênis. Ele é realmente um bom piloto e fez uma aterrissagem incrível. Afinal, ele é Indiana Jones", disse Marshall, produtor da saga que consagrou Harrison Ford no papel do aventureiro.

