Força dos Deuses é o tema do Bloco Coruja

Os foliões do Coruja vão entrar na avenida protegidos pelos Deuses, tema do bloco em 2013. Ivete Sangalo vai desfilar, nos três dias, com um figurino que a transformará na Deusa da Alegria. As estampas dos abadás do bloco serão inspiradas nos elementos primários fogo, água e vento.

O Coruja é o segundo bloco a desfilar no Circuito Osmar (Campo Grande), no domingo e na terça, e no Dodô (Barra-Ondina), na segunda-feira.

