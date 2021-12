Forbes destaca 30 jovens prodígios brasileiros

A Forbes Brasil divulgou a lista com 30 jovens prodígios brasileiros que têm menos de 30 anos e se destacam de acordo com a área de atuação. Na lista, nomes como o da cantora Mallu Magalhães (22 anos), do surfista Bruno Medina (21), da musa fitness Bella Falconi (29) e do ator Tiago Abravanel (27).

Um dos nomes que faz parte da lista é Marina Ruy Barbosa, atriz no ar em Império. "Tenho bastante calma na gestão da minha carreira, mas sei bem o que quero. Pretendo cursar uma faculdade de cinema", disse a atriz à publicação. O ator Chay Suede, que despontou vivendo o Comendador na primeira fase de Império, também figura na lista.

Confira a lista:

Mallu Magalhães, 22 anos - cantora e compositora

Bruno Queiroz, 24 anos - criador da The Original Cupcake

Gabriel Medina, 21 anos - surfista

Igor Faria, 21 anos - produtor

Luan Santana, 23 anos - cantor sertanejo

Felipe Cataldi e Luan Gabellini, 25 anos - fundadores da Betalabs

Thiago Castanho, 27 anos - chef de cozinha

Marina Ruy Barbosa, 19 anos - atriz

Chay Suede, 22 anos - ator e músico

Bella Falconi, 29 anos - empresária

Fabiana Justus, 28 anos - empresária (Pop Up Store)

Rene Silva, 21 anos - presidente da ONG Voz das Comunidades

Everton Ribeiro, 25 anos - jogador de futebol

Camila Coutinho, 27 anos - blogueira

Tiago Abravanel, 27 anos - ator e cantor

Mariana Penazzo, 27 anos e Barbara Diniz, 29 anos - fundadoras da Dress & Go

Helena Bordon, 28 anos - blogueira

Lucas Lucco, 23 anos - cantor

Pedro Franceschi, 18 anos e Henrique Dubugras, 19 anos - fundadores da Pagar.me

João Pedro Motta, 19 anos - criador do Plaay

Lais Tavares, 25 anos - designer

Caio Guimarães, 24 anos - inventor

Rafael Belmonte e Daniel Arcoverde, ambos com 25 anos - fundadores da NetShow.me

Roberta Vasconcellos, 26 anos - CEO da Tysdo

Gean Chu e Gilberto Veron, ambos com 25 anos - fundadores da Los Paleteros

Amanda Gomes, 19 anos - bailarina

Rodrigo Salvador, 25 anos e André Simões, 28 anos - fundadores do Passei Direto

Etiene Medeiros, 23 anos - nadadora

Felipe Buranello, 27 anos e Eduardo Pirré, 25 anos - sócios da Maria Brasileira

Tássia Magalhães, 25 anos - chef de cozinha

adblock ativo