Fontenelle é reconhecida como herdeira de Marcos Paulo

Depois de muita polêmica, Antônia Fontenelle enfim foi declarada herdeira do ator e diretor Marcos Paulo. Na manhã desta quarta-feira, 9, ela deixou o fórum no Rio de Janeiro emocionada.

"Choro de alegria", disse ela, em entrevista à revista Quem. "Tudo que eu busquei saí vitoriosa, estou lavando a alma", completou.

A polêmica em torno da herança de Marcos Paulo começou pouco depois da morte do diretor, em novembro de 2012. Antônia apresentou uma carta escrita por ele de próprio punho, dizendo que ela teria direito a 60% de seus bens.

A carta foi contestada pelas filhas mais velhas de Marcos Paulo, Vanessa, fruto de sua relação com a modelo Tina Serina, Mariana, do casamento com Renata Sorrah, e por Flávia Alessandra, responsável por Giulia, filha caçula do diretor.

Marcos Paulo morreu aos 61 anos, de embolia pulmonar, em sua casa no Rio de Janeiro. O diretor e Antônia Fontenelle viveram um relacionamento durante sete anos.

