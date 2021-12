Fonte Nova nega show com Claudia Leitte em dezembro

A Arena Fonte Nova nega que há outro evento de grande porte agendado para a programação de dezembro, a não ser a gravação do DVD de Ivete Sangalo, no dia 14. A informação é contrária ao que circulou na mídia nesta terça-feira, 29, quando alguns sites anunciaram show da cantora Claudia Leitte no local. A data seria o dia 22 de dezembro.

Procurada pelo Portal A TARDE, a assessoria da cantora explicou que não há show da Claudia para a data e sim uma negociação da participação dela no evento #agoraeuvou. Ainda segundo a assessoria, apesar de alguns sites anunciarem o a festa na Arena Fonte Nova, ainda não há data e local definidos para acontecer.

O produtor Nagib Dahia, um dos organizadores do evento, afirmou que a realização da festa chegou a ser cogitada na Arena Fonte Nova mas, por conta da gravação do DVD de Ivete, poderia não haver tempo suficiente para produzir outro show de grande porte em tão pouco tempo.

Nagib Dahia ainda informou que um local para acontecer a festa deve ser escolhidos nos próximos dias.

