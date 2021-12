Folia do Pelô terá show de Jorge Aragão e homenagem

O Carnaval do Pelourinho terá um destaque especial para o samba neste ano. No dia 13, na abertura da festa, por exemplo, ocorrerá um show em homenagem a um dos símbolos do ritmo na Bahia, que é Dona Edith do Prato.



Para marcar o centenário de nascimento da santo-amarense, que morreu em 2009, Mariene de Castro cantará ao lado de Virgínia Rodrigues, Margareth Menezes, Carol Soares e de mais três convidadas, que terão o nome divulgado hoje, na coletiva que apresentará a festa do Centro Histórico.



Dentre as novidades que a Chame Gente antecipa, a apresentação do sambista Jorge Aragão. Outra ação para revitalizar a festa do Pelô, que será mostrada às 10h, é o grito de Carnaval, que será na quinta-feira de Momo.

