"Foi uma história linda", diz Saulo sobre saída do Eva

O cantor Saulo Fernandes confirmou a saída da Banda Eva, grupo do qual faz parte desde 2003, para uma novo projeto na carreira. "A história com o Eva é bonita, de vencedores. Acho que os dois têm a comemorar", disse Saulo em entrevista ao programa Bahia Meio-Dia. Os músicos do Eva vão acompanhá-lo no novo projeto, que ainda não tem nome. O cantor pediu sugestões dos fãs para batizar a nova banda.

Saulo continuará no Eva apenas até o Carnaval. E ele promete uma folia inesquecível. "Vai ser um Carnaval de celebração e de saudade", afirmou, reconhecendo que haverá muito choro na avenida. A banda vai puxar o bloco Nu Outro na quinta e no sábado, e o Eva no domingo, segunda e terça, este último dia, sem cordas.

O cantor Felipe Pezzoni, da banda Mil Verões, vai ser o novo vocalista da banda Eva.

adblock ativo